Amicaux : Une trentaine d'équipes africaines sur le pont, le programme complet

De nombreuses équipes africaines profitent du mois d'octobre pour disputer des matchs amicaux de préparation. Retrouvez le programme complet.

Le Sénégal et le Nigeria face au Brésil

Programme des matchs amicaux :

Alors que les nations africaines les plus mal classées disputent ce mois-ci le tour préliminaire de la CAN 2021, une bonne partie des autres vont. Absents lors de la CAN 2019,, sous les ordres de nouveaux sélectionneurs (Patrice Neveu pour les Panthères, Kamou Malo pour les Etalons), et s'affronteront jeudi à Saint-Leu-la-Forêt, en région parisienne. Même objectif pour le Togo et le Cap-Vert, opposés à Marseille, et eux aussi désireux de retrouver la phase finale de la CAN dans deux ans. Jamais qualifiés pour une Coupe d'Afrique, lessont fermement décidées à ne plus laisser passer leur chance. Toujours dirigés par Amir Abdou, les Cœlacanthes. Un Syli national qui engage un nouveau cycle sous la houlette de Didier Six, de retour sur un banc africain après une éclipse de quatre ans. Cette première prise de contact qui se fera sans la star Naby Keita (Liverpool).La même idée de relance guidera également, qui se rencontrent samedi à Radès. Lors de la dernière CAN, la Tunisie avait obtenu un bon résultat (demi-finaliste) sans montrer grand chose dans le jeu. Le Cameroun n'avait même pas pu sauver ainsi la face, avec une triste élimination en 8emes de finale.. Mondher Kebaier, pour les Aigles de Carthage, et Toni Conceiçao, avec les Lions Indomptables, ont pour mission de redonner une qualité de jeu à leur escouade. Un objectif partagé par Vahid Halilhodzic, qui a succédé à Hervé Renard sur le banc du. Les Lions de l'Atlas chercheront la bonne carburation contre la Libye et le Gabon. Enfin,: l'Algérie se mesurera mardi à la Colombie à Lille après avoir reçu la RD Congo à Blida, le Sénégal et le Nigeria croiseront le fer avec le Brésil à Singapour.Gabon - Burkina Faso, à Saint-Leu-la-Forêt (France)Togo - Cap Vert, à Marseille (France)Brésil - Sénégal, à SingapourThaïlande - Congo, à BangkokAlgérie - RD Congo, à BlidaMaroc - Libye, à OujdaComores - Guinée, à Versailles (France)Tunisie - Cameroun, à RadèsBrésil - Nigeria, à SingapourAfrique du Sud - Mali, à Port ElizabethBénin - Zambie, à Porto-NovoKenya - Mozambique, à KasaraniTogo - Guinée équatoriale, à Marseille (France)Niger - Centrafrique, à NiameyEthiopie - Ouganda, à Baher DarCôte d’Ivoire - RDC, à Amiens (France)Egypte - Botswana au CaireRwanda - Tanzanie, à KigaliAlgérie - Colombie, à Lille (France)Guinée - Chili, en EspagneMaroc - Gabon, à TangerMauritanie - Libye, à Nouakchott