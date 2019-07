Amicaux : Reims enchaîne, Nîmes renverse Toulouse

Il y a d’abord eu cette annonce de Xavi Simons, qui a communiqué son départ du FC Barcelone à la mi-journée. Puis celle du Paris Saint-Germain en début de soirée. Comme pressenti par la presse espagnole, le PSG a annoncé mardi le recrutement du jeune milieu de terrain néerlandais (16 ans), qui a signé au sein du club francilien son premier contrat professionnel, d’une durée de trois ans. Grand espoir de la Masia, l’intéressé a refusé une proposition du champion d’Espagne – de l’ordre de 200 000 euros mensuels, selon Mundo Deportivo – alors qu’il devait faire ses débuts avec la réserve sous peu. Un dossier conclu à l’aide d’un certain Mino Raiola. Et qui sonnera inévitablement comme un affront de plus pour le Barça, qui tente actuellement de faire revenir Neymar en Catalogne. Mais selon les dernières nouvelle, le PSG et le Barça se seraient mis d'accord pour inclure Xavi Simons dans le transfert de Neymar, qui retournerait donc en Catalogne. C'est un accord pour le moins surprenant, selon David Vivaldi, journaliste de la chaîne officielle du Barça. Le club de la capitale ne retiendrait plus son Brésilien et une des conditions pour le lâcher était de recruter le jeune Xavi Simons, joueur âgé de 16 ans. David Vivaldi avait annoncé en premier que le transfert d'Antoine Griezmann était finalisé et a indiqué que Neymar devrait être officialisé début août.