Amicaux : Le Brésil s'incline avec Neymar, Paredes décisif avec l'Argentine

Clément Lenglet est revenu après la victoire face à Andorre (3-0) sur sa joie d'avoir inscrit le premier but de sa carrière sous le maillot de l'équipe de France.

Non (rires) ! Je crois que vous avez vu que je n'avais rien préparé... Je suis très content, forcément. Je ne m'attendais pas à marquer aussi rapidement en équipe de France, en plus ça arrive devant ma famille qui était dans les tribunes, devant mes petits frères, donc c'est une joie partagée. C'est aussi un but important pour nous donner plus de marge sur la fin de match.Oui ! C'est une passe d'Antoine (Griezmann). Ce serait mentir que de dire que je savais qu'il allait me la mettre là, mais je sentais qu'il allait la mettre dans la boîte et je me suis bien positionné.C'est toujours important de faire des bons matchs, même contre des petites nations. En octobre, on aura deux nations plus puissantes face à nous, il faudra être performant et faire encore de bonnes choses.Il faut poser la question au coach. Ça s'est plutôt bien passé de mon point de vue, je suis content. C'est toujours important les premières sélections, et j'ai la chance d'avoir fait des choses plutôt positives, donc c'est bien.Oui, c'est toujours positif de voir des concurrents perdre des points en route. Mais on doit être capables de nous qualifier grâce à nos qualités, et on ne doit se concentrer que sur nous-mêmes à partir de maintenant.C'est peut-être rare dans l'histoire du football, oui, mais ça nous tombe dessus et ça n'engendre rien de particulier. On s'entend très bien sur et en dehors du terrain, il n'y a pas d'animosité entre nous. Sam est un cadre, il a un gros vécu en équipe de France, mais j'ai le même comportement qu'il soit là ou pas. Son départ dimanche n'a rien changé.