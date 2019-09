Amicaux : La Tunisie sur le fil, la Côte d'Ivoire battue par le Bénin

Grâce à une belle victoire en Allemagne, les Pays-Bas se replacent dans la course à la qualification pour l'Euro 2020 alors que la Pologne a perdu ce vendredi.

Groupe C : Les Pays-Bas se replacent

Groupe E : La Croatie enchaîne

Groupe G : Premier couac pour la Pologne

Groupe I : Tranquille comme la Belgique

Le choc a encore tenu ses promesses. Au bout d’un match à rebondissements, les Pays-Bas se sont imposés sur le terrain de l’Allemagne (2-4). D’abord menés après un but de Gnabry, les hommes de Ronald Koeman ont pris l’avantage en deuxième période. De Jong a devancé la défense allemande pour reprendre victorieusement un centre de Babel venu de la gauche. Puis Tah a poussé le ballon dans ses propres filets sept minutes plus tard.Une main de De Ligt dans sa propre surface a permis à Kroos de remettre les deux équipes à égalité sur penalty mais deux actions collectives de grande classe, initiées par Wijnaldum et Depay, et conclues par le jeune Donyell Malen puis le milieu de terrain de Liverpool lui-même ont scellé la victoire des oranje. Ce succès permet aux Néerlandais de revenir à trois points de la Mannschaft, avec un match en moins. Il fait surtout les affaires de l’Irlande du Nord, toujours leader de la poule avec 12 points avant d’affronter l’équipe de Joachim Löw. Dans l’autre rencontre du soir, la Biélorussie l’a emporté en Estonie (1-2).Les vice-champions du monde ont retrouvé des couleurs. Fébriles après le Mondial, les coéquipiers de Luka Modric ont pulvérisé la Slovaquie, sur son terrain (0-4). Vlasic, Perisic, Petkovic et Lovren ont inscrit les quatre buts croates. La sélection de Dalic est ainsi revenue à hauteur de la Hongrie, leader du groupe puisqu’elle avait battu la Croatie lors de la deuxième journée. Le Pays de Galles, sauvé par un but de Bale en toute fin de match face à l’Azerbaïdjan, reste en embuscade avec six points, comme la Slovaquie. ça va mieux pour la Croatie[/caption]C’est la surprise de la soirée : la Pologne s’est inclinée sur le terrain de la Slovénie (2-0) malgré la présence de son duo d’attaquants Lewandowski - Piatek. Les Polonais avaient pourtant remporté leurs quatre premiers matchs. Ce revers permet à l’Autriche de croire encore à la première place de la poule, puisqu’elle n’a pas fait de détail face à la Lettonie (6-0). Avec 12 points, la Pologne conserve tout de même trois unités d’avance sur son dauphin, et quatre sur la Slovénie et Israël.La rencontre des extrêmes, entre le premier et le dernier du classement FIFA, n’a pas débouché sur un score fleuve. Privée d’Eden Hazard, la Belgique n’a passé « que » quatre buts à Saint-Marin, avec un doublé de Batshuayi et deux buts de Mertens et Chadli. Les Diables Rouges ont soigné un bilan presque parfait avec cinq victoires en cinq matchs, pour 15 buts marqués et un seul encaissé. La Russie a renversé l’Ecosse pour rester au contact, à trois points. Seul un séisme pourrait empêcher l’une de ses deux équipes de ne pas se qualifier pour l’Euro. Chypre et le Kazakhstan ont partagé les points (1-1).