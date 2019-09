Amicaux : Des forfaits en cascade, des rappels en série

Les forfaits se multiplient au sein des sélections africaines avant les matchs amicaux du mois de septembre.

Comme à l'accoutumée, les forfaits se multiplient à l'approche des matchs amicaux du mois de septembre. Equipe la plus décimée,. Une avalanche d'absences qui a poussé le nouveau sélectionneur à(Betis Séville) en renfort. Le défenseur central retrouve ainsi les Lions de l'Atlas après une éclipse de plus de deux ans.La, qui va affronter à la Mauritanie et la Côte d'Ivoire,. Désormais coachés par Mondher Kebaier, les Aigles de Carthage devront se passer de Moez Ben Cherifia, blessé à l'entraînement et remplacé par le clubiste Atef Dekhili, et du duo Ferjani Sassi-Hamdi Nagguez, retenus par le Zamalek en vue de la finale de la Coupe d'Egypte. Hamza Mathlouthi a lui été rappelé en compensation du forfait de Wajdi Kechrida. Plus problématique pour l'ambiance au sein du groupe, le milieu de terrain Ghailane Chaalali, transféré cet été de l'Espérance de Tunis au Yeni Malatyaspor, a été écarté en raison de son retard au rassemblement.Futur adversaire de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie, ledevra faire sans son taulier. L'expérimenté défenseur central voit le sélectionneur Michel Dussuyer rappeler Moïse Adilehou, sans club depuis la fin de son contrat à Levadiakos. Quant au Kenya,, à la recherche d'une solution pour rebondir loin de Tottenham, et leur défenseur Joseph Okumu, transféré à Elfsborg (L1 suédoise) ces derniers jours.