Amical : Une claque et de l’inquiétude pour Marseille

Adversaires à deux reprises en finale de la(un succès de chaque côté en 1980 et en 1990), l’(68au classement FIFA) et le(45) croisent de nouveau le fer en demi-finale de l’éditionce dimanche au Stade International du Caire. A lire aussi >> CAN 2019 : calendrier et résultats des demi-finales Auteurs d’une phase de groupes étincelante (3 succès, 6 buts marqués, aucun encaissé), les Algériens ont ensuite facilement disposé de la(3-0) en huitièmes avant d’écarter laen quarts de finale aux tirs au but (1-1, 4-3 tab). En face, et après une phase de groupes poussive (6 points/9 possibles) et notamment une improbable défaite contre(0-2), les Nigérians sont parvenus à renverser le tenant du titre camerounais (3-2) en huitièmes de finale avant d’éliminer l’(2-1) en quarts. Il convient de rappeler également qu’il s’agit ce soir de laconfrontation entre les deux nations en phase finale de. Pour l’heure, le bilan affiche un équilibre parfait avec 3 succès pour chaque sélection et deux matches nuls. Toutes compétitions confondues, le bilan entreetest tout aussi équilibré avec sept succès de chaque côté et quatre scores de parité enconfrontations.