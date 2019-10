Amical : Ocampos et Paredes marquent, l'Argentine s'éclate

(Défenseur, Bruges) Alors qu’on l’avait mis aux oubliettes après sa chaotique prestation contre le Maroc au stade Houphouët-Boigny (Abidjan) en novembre 2017 et recalé aux portes de la CAN 2019 après avoir été pre-convoqué, le défenseur ivoirien, Simon Deli effectue un retour contre toutes attentes en sélection. Le défenseur du club de Brugge profite de son profil de défenseur central gaucher pour s’inviter dans le groupe ivoirien. Il se voit donc recomposé de son énorme début de saison avec le club Belge ou il a été nommé meilleur joueur du club en Aout dernier. Ibrahim Kamara l’a préféré par exemple à des joueurs très performants comme Lamine Koné (Strasbourg) ou Prince Gouano (Amiens).(Défenseur, FC Zurich) Avec les absences de Mamadou Bagayoko et de Wonlo Coulibaly, il y a de la place à prendre sur les ailes de la défense ivoirienne. Dans cette perspective, Britto Willy a un gros coup à jouer. Convoqué pour la deuxième fois sous Ibrahim Kamara, le joueur du FC Zurich doit profiter de ce rassemblement pour se montrer sous un meilleur jour afin de se poser en candidat sérieux pour une place dans le 23 type du sélectionneur ivoirien.(Attaquant, FC Reading) Tombé en disgrâce en sélection depuis le match amical de la Côte d’ivoire face au Liberia (1-0) le 23 mars dernier, Yakou Meité est de retour en équipe nationale. Le rugueux avant-centre de Reading (D2 Anglaise) profite du forfait de Jonathan Kodjia pour s’incruster dans la liste du sélectionneur national. Sa combativité, son sens du sacrifice et sa fraîcheur peuvent s’avérer utile à l’équipe. L’ancien joueur du Paris Saint Germain sera à coup sûr, la doublure de Max Gradel dans l’attaquant des éléphants .(défenseur, TP Mazembe) Invité surprise de la CAN 2019 avec la Côte d’Ivoire et aussi présent au dernier rassemblement des Eléphants en aout dernier l’ex pensionnaire de l’ASEC Mimosas ne sera pas présent lors de ce prochain rassemblement des Pachydermes. Parti au TP Mazembe durant le mercato estival, le latéral ivoirien de 28 ans n’a pas eu les faveurs du sélectionneur qui a préféré le laisser à la disposition de son nouveau club. Wonlo paie certainement son manque de compétition en ce début de saison. Mais à un mois des Eliminatoires de la CAN 2021, la baisse de régime de l’ancien défenseur de l’ASEC Mimoas intervient au mauvais moment.(Attaquant, Mechelen KV) Convoqué pour la première fois en sélection en septembre dernier pour affronter le Benin et la Tunisie en match amical, William Togui Mel ne connaîtra pas une seconde convocation d’affilée avec les Eléphants. Alors qu’on attendait de revoir l’attaquant Malinois après la blessure de Jonathan Kodjia , cela n’a pas été le cas. Il faut dire que Togui Mel n’a pas été très performant ces derniers matches. Lors des 4 dernières rencontres , il a trouvé le chemin des filets qu’a une seule reprise .(Défenseur, WAC Casablanca) Anciennement homme du milieu de Kamara Ibrahim, l’ancien joueur de Fulham ne fait plus totalement l’unanimité chez ‘Kamso’. Décevant dans ses prestations lors de la CAN 2019, Mika Seri qui avait fini la CAN 2019 sur le banc des Eléphants n’est plus vraiment dans les plans du Sélectionneur ivoirien. Absent lors du dernier rassemblement des Eléphants pour les matches amicaux face au Benin et la Tunisie, le nouveau joueur de Galatasaray est une fois de plus absent de la liste du technicien ivoirien . Cela montre le degré de confiance que lui accorde le sélectionneur. Alors qu’il est titulaire avec le Galatasaray, Seri Comara n’a pas eu les faveurs du patron des Eléphants qui a préféré Habib Maiga à sa place.