Amical : Nantes - Le Havre réservé au personnel engagé face à la crise

Le feeling de Cristiano Ronaldo avec la Juventus n'est pas remis en question : le portugais aime Turin, il ne quittera pas la Juventus et restera au moins jusqu'à la fin de son contrat en 2022 ! 🗞 Tuttosport pic.twitter.com/BJV93CmdA9 — JUVE FAN INFO FRANCE 🇨🇵 (@JuveFanInfoFR) August 5, 2020

A quelques jours des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais, où la Vieille Dame doit renverser la vapeur pour se hisser en quart de finale. « Il veut être celui dont tout le monde connaîtra le nom dans 50 ans. Je pense que c'est l'objectif qu'il s'est fixé. Il veut continuer à marquer des buts et à battre des records. Je pense qu'il ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son but, a ainsi confié le milieu de terrain du FC Porto. Vous le regardez et parfois vous ne croyez pas ce qu'il fait. Cela semble simple mais c'est vraiment difficile. La manière dont il frappe dans le ballon la qualité de ses passes, comment il saute... C'est incroyable », a indiqué Danilo Pereira. « Messi et lui sont au même niveau depuis dix ans » « Pour moi, il (Cristiano Ronaldo) est déjà le meilleur de l'histoire. C'est le meilleur dans sa façon de jouer et de travailler. Personne ne peut atteindre son degré de motivation. (Lionel) Messi et lui sont au même niveau depuis dix ans. C'est quelque chose d'incroyable car je n'ai pas vu beaucoup de joueurs imiter ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire. Cristiano Ronaldo a démontré tout son talent dans de nombreux championnats et il continue de le faire en Serie A. C'est quelque chose de difficile à réaliser. Il a 35 ans désormais, mais il continue de marquer des buts et de prouver aux gens qu'il peut encore être à ce niveau pendant de longues années. C'est incroyable... », a expliqué le milieu de terrain des Dragons, qui a remporté le doublé cette saison. A lire aussi >> Quand le coronavirus a empêché Cristiano Ronaldo de signer au PSG