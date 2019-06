Amical : Madagascar concède le nul sur le fil au Luxembourg

La FIFA lève la suspension de la Sierra Leone https://t.co/2OryQLX6eC — Afrique Foot (@Foot_Afrique) 3 juin 2019

C’était attendu, c'est désormais officiel. Après huit mois de suspension , laréintègre le monde du football. Laa confirmé ce mardi la levée de la suspension qui frappait le pays, et avait privé l’équipe nationale de toute compétition depuis. La sanction avait été prise en raison de l’ingérence gouvernementale au sein de la Fédération sierra léonaise de football (). La semaine dernière, la présidente de la SLFA,, avait été acquittée de toutes les accusations de corruption qui pesaient sur elle. Son secrétaire générala également été blanchi. « C’est une très bonne nouvelle pour la Sierra Leone et pour le football sierra léonais. Notre famille du foot va se réunir à nouveau et se concentrer sur un programme, qui consiste à remettre la Sierra Leone devant », a réagiau micro de la. Il convient de rappeler que lesn’ont plus participé à la Coupe d’Afrique des Nations depuis l’édition deen