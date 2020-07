Amical : Lyon s'impose contre Nice

Un 10e championnat pour Taye Taiwo !

[#Mercato🔁] Pendant ce temps-là l'ancien marseillais Taye Taiwo (35 ans) vient de signer au Doxa Katokopias, à Chypre. Son 11ème club. 😄 🇳🇬 Lobi Stars 🇫🇷 OM 🇮🇹 AC Milan 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Queens Park Rangers 🇺🇦 Dynamo Kiev 🇹🇷 Bursaspor 🇫🇮 Helsinki 🇨🇭 Lausanne 🇸🇪 Eskilstuna 🇫🇮 RoPS Rovaniemi pic.twitter.com/b4BsVi4LEl — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 3, 2020

Liverpool aurait trouvé un accord avec Alcantara (Bayern) !

🚨 BREAKING Liverpool aurait trouvé un accord avec Thiago Alcântara ! Il ne manque plus qu'à convaincre le Bayern. Les Bavarois demandent 35M d'€, Liverpool propose 30 + 5M de bonus. (@tancredipalmeri) pic.twitter.com/6wKCMChJpx — Instant Foot 🤜🏻🤛🏿 (@lnstantFoot) July 4, 2020

L'Atlético entre dans la danse pour Koulibaly !

Aubameyang et Arsenal, les discussions avancent

🇬🇦 Sa prolongation, une priorité absolue pour les dirigeants d'Arsenalhttps://t.co/kO7H6raczG — RMC Sport (@RMCsport) July 3, 2020

La Juventus s'intéresse à Tanguy Ndombélé

Tottenham reject Ndombele-Ramsey swap deal with Juventus | @mcgrathmike https://t.co/i6GDtzYU8a — Telegraph Football (@TeleFootball) July 3, 2020

L’illustre latéral gauche nigérian Taye Taiwo (35 ans) n’a pas dit son dernier mot. Après une expérience de deux ans à Rovaniemen Palloseura en Finlande, l'homme aux 56 capes avec les Super Eagles s’est engagé ce samedi dans un autre club exotique, en l’occurrence le Doxa Katokopias FC. Ce club de D1 chypriote, dernier de l’exercice 2019-2020 mais sauvé par le gel des montées et relégations dans l’État insulaire verra l'enfant de Lagos connaître son dixième championnat de sa carrière, après le Nigeria, la France, l’Italie, l’Angleterre, l’Ukraine, la Turquie, la Finlande, la Suisse et la Suède. Le champion de France 2010 sous les couleurs de l'OM va tenter de s’y relancer, sept mois après la fin de sa précédente expérience.Il ne fait plus aucun doute que Thiago Alcantara quittera le Bayern Munich dès l’actuel mercato d’été. Si sa destination était encore inconnue, tout semble désormais indiquer qu'il ira à Liverpool. En effet, et selon les informations de beIN SPORTS, les dirigeants liverpuldiens se seraient mis d’accord avec les représentants du joyau bavarois pour un transfert en direction de la Premier League lors des prochains jours. Il ne resterait plus qu’à s’entendre avec la direction du Bayern Munich et la transaction sera bouclée. Les responsables bavarois demanderaient 35 millions d’euros pour se départir du joueur de 29 ans.Très sollicité lors de ce mercato d’été, le roc défensif sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, serait également dans le radar de la direction de l’Atlético Madrid. Les responsables du club de Liga auraient activé la piste du vice-champion d’Afrique lors des dernières semaines selon les informations du quotidien italien Il Mattino. Les dirigeants espagnols seraient prêts à mettre le paquet pour s’offrir les services du défenseur central de Naples, un montant supérieur à 40 millions d’euros est évoqué. Le club de Madrid n’est pas le seul à s’être manifesté pour l’international sénégalais. Ce dernier serait suivi par le Paris Saint-Germain, Manchester City ainsi que Liverpool. Toutefois, aucun de ces prétendants n’a formulé une offre satisfaisante pour le moment. >> Mercato: Koulibaly dit non au PSG Aurelio De Laurentiis, le patron du Napoli, serait décidé à ne pas brader le pilier défensif des Lions de la Téranga.La superstar gabonaise d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a encore un an de contrat du côté de l'Emirates Stadium. Et, il n’est pas impossible que le capitaine des Panthères du Gabon prolonge son bail très prochainement. Alors que la tendance a longtemps était à un divorce, il semblerait que les positions des deux camps se sont rapprochées et qu’un accord pour un niveau deal est envisageable. C’est le site ESPN qui a fait part de cette information ce samedi, révélant que les négociations entre le joueur et son club ont été relancées et vont bon train en ce moment. Il y a quelques jours, le co-meilleur buteur de la Premier League 2019/20 avait demandé à son employé qu’il lui exprime sa volonté de le garder de manière concrète. Une demande que Mikel Arteta, le manager de l’équipe, avait jugé légitime au vu du poids qu’a Aubameyang au sein de l’équipe.En froid avec José Mourinho du côté de Tottenham, Tanguy Ndombélé pourrait bénéficier d’une belle échappatoire dès l'actuel mercato d'été. Le quotidien The Telegraph indique que le milieu international français intéresse sérieusement la Juventus de Turin. Les responsables piémontais auraient même déjà proposé à leurs homologues londoniens un échange avec le Gallois Aaron Ramsey. Une option intéressante mais qui n’a pas séduit les Spurs. Ces derniers n’ont toutefois pas rompu totalement les négociations. Ndombélé a coûté 60M€ à Tottenham. Malgré son différend avec le Special One, il n’est donc pas question de le brader. Reste à savoir jusqu’où les Bianconeri seraient prêts à aller pour s'attacher les servies de l'originaire de Kinshasa.