Amical : Liverpool atomise Blackburn 6-0, Sadio Mané, Naby Keita, et Joël Matip buteurs (Vidéo)

Son agent aurait exigé une amélioration des termes de son contrat jugée inacceptable par le bureau sang et or, à en croire Nessma Sport. Le club croate NK Lokomotiv Zagreb lui a fait parvenir une offre officielle pour remplacer Fran Karačić, en partance lui vers le champion croate, Dinamo Zagreb. Auteur d'un but et de deux passes décisives en 6 matches livrés cette saison avec le club sang et or, Faddae a une valeur marchande de 300 mille euros, selon Transfermarkt.Le jeune attaquant international olympique du club suisse FC Thoune, Noussayr Batbout intéresse l'Espérance Sportive de Tunis. Foot Mercato rapporte que la pépite de 19 ans est également convoité par le Club Sportif Sfaxien, et d'autres clubs en Suisse, en Espagne et en France.Le gardien réserviste de l'Espérance Sportive de Tunis, Mohamed Sedki Debchi a rejoint un accord de dédommagement de son agent allemand qui menaçait de le poursuivre devant les instances internationales. Cet agent reproche à l'ancien keeper de l'Avenir Sportif de Gabès de lui faire faux bond en signant un contrat en faveur de l'Espérance Sportive de Tunis sans passer par son intermédiaire. La société allemande "Global Transferts" à laquelle appartient cet agent a porté plainte devant la la FIFA, et rappelle qu'elle avait réussi à attirer l'attention de nombreux clubs allemands tels que Sankt-Pauli, Dresde, Duisburg, et tout dernièrement Nuremberg vers le jeune portier gabésien. "Pourtant, Debchi, qui était le troisième gardien de la Zliza n'avait pas été aligné une seule minute par ce club", rappelle la société sportive allemande. Le 1er juillet 2019, Debchi, 21 ans a signé un contrat pour l'EST allant jusqu'au 30 juin 2023.