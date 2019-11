Amical : Lionel Messi offre la victoire à l’Argentine contre le Brésil

Victorieuse du Liechtenstein (3-0), la Finlande a assuré sa place au prochain Euro. Une première pour cette sélection nordique qui laisse la Grèce et la Bosnie-Herzégovine batailler pour une place en barrage.

La Norvège revient dans la course

C’est fait pour la Finlande ! 112 ans après la création de sa fédération de football et au bout d’une multitude de campagnes qualificatives manquées, la Finlande est enfin parvenue à atteindre sa première compétition internationale. La sélection nordique a réussi le pari de terminer seconde de sa poule derrière l’intouchable Italie, avec un séduisant total de 6 victoires en 9 matchs. Et la dernière a été assurée ce vendredi aux dépens du Liechtenstein. À domicile, et grâce notamment à un doublé de leur star Teemu Pukki, les Finlandais l’ont emporté 3-0.qui n’ont jamais eu la chance de disputer une Coupe du Monde ou un Euro, tels que Jaari Litmanen, Sami Hyypia ou Mixu Paatelainen. Cela valait bien un envahissement de terrain au coup de sifflet final et un magnifique feu d'artifice.Dans son groupe, la Finlande ne peut plus être rejointe par ses poursuivants. La Grèce en fait partie. Les Hellènes finiront au mieux troisièmes. Mais, ils reviennent de loin puisqu’ils ont gagné deux places ce jeudi en allant l’emporter à Erevan contre l’Arménie. Dmitrios Limnios a inscrit l’unique but des visiteurs.Mais, pour cela, il leur faudra battre la Finlande lundi prochain et espérer que la Bosnie-Herzégovine ne fasse pas le plein de points lors de ses deux dernières sorties.Arménie-Grèce : 0-1Finlande-Liechtenstein : 3-0Bosnie-Herzégovine-Italie (à 20h45)Dans le groupe F des éliminatoires de l’Euro, l’Espagne a déjà validé sa qualification depuis le mois dernier. Mais, derrière, la bataille fait rage pour terminer à la deuxième place. Trois sélections se disputent cet accessit. La Roumanie, la Suède et la Norvège. Les Scandinaves sont les moins bien placés des trois, mais ils gardent une chance de coiffer leur rivaux sur leur fil. En dominant les Iles Féroé ce mercredi,Un nul entre les Roumains et les Suédois ce jeudi soir feraient leur affaire en vue de la dernière journée qui les verra se déplacer chez la modeste sélection maltaise.Arménie-Grèce : 0-1Finlande-Liechtenstein : 3-0Norvège-Iles Féroé : 4-0