Amical : le Togo pourrait affronter le Cap-Vert en octobre

« L’objectif est de se stabiliser dans un club, bien sûr. C’est de rester le plus longtemps possible dans un club. Bordeaux est le club, je pense, qu’il me faut. Du coup, c’est à moi de faire en sorte que ça se passe comme ça et que ça se fasse », a-t-il fait savoir. « Bordeaux, c’est un grand club. Il y a eu de très grands joueurs qui sont venus ici, qui ont joué des phases européennes. Il y a eu l’Europa Ligue l’année dernière, cela montre qu’il y a beaucoup de qualités dans cette équipe, et c’est ce qui m’a fait venir ici », a-t-il ajouté. « J’ai vu beaucoup de matches de Bordeaux dès qu’on m’a parlé de leur intérêt, j’ai regardé leurs matches. J’ai regardé le début de saison. C’est une équipe avec beaucoup de potentiel et de très grands joueurs. Ce sera à moi de m’adapter le plus rapidement possible à cet effectif ».