Amical : Le Sénégal tient en échec le Brésil

Selon Calciomercato.it, le milieu de terrain barcelonais Ivan Rakitic serait aujourd'hui estimé aux alentours de 30-35 M€ par sa direction.

Rakitic : « Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait »

, le milieu de terrain international croate Ivan Rakitic (31 ans) ne serait pas certain de poursuivre l’aventure en Catalogne. Apparu à cinq reprises cette saison en Liga, l’ancien joueur de Séville, de Schalke et de Bâle pourrait ses valises lors de la prochaine période de mutations. Après avoir réclamé 45-50 M€ lors du Mercato d’été, les Blaugrana auraient revu leurs exigences à la baisse concernant le natif de Möhlin. Selon les informations de Calciomercato.it, la formation entraînée par Ernesto Valverde aurait désormais fixé la barre autour de 30-35 M€. Il ne serait pas question d’un éventuel départ sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat (obligatoire ?), mais les dirigeants barcelonais commenceraient à lâcher du lest au sujet d’un élément qui resterait notamment dans le viseur de la Juventus Turin . A en croire nos confrères italiens, la Vieille Dame n’aurait pas l’intention d’abandonner la piste menant au numéro 4.« La vérité, c’est que j’ai parlé aux gens du club, a indiqué cette semaine Ivan Rakitic en conférence de presse. Tout le monde savait que j’avais d’autres options. Ce n’était pas un secret. Je souhaite encore tout le meilleur à Barcelone , mais je veux me battre pour que l’équipe sente que je suis prêt à chaque fois, que je peux courir sur le terrain et faire de mon mieux. Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait. C’est difficile et gênant, je veux jouer pour Barcelone et pas seulement faire partie de cette équipe. Je ferai de mon mieux pour essayer de changer cette situation lors des prochains matchs.