Amical : Le Sénégal bat le Nigeria (1-0) et remporte le match des mondialistes

(27 ans)

Carrière en club

Carrière en sélection

Actualité avant la CAN 2019

A l'approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux joueurs les plus attendus de la grande messe du football africain. Focus aujourd’hui sur l'attaquant vedette des Lions du Sénégal,Sadio ManéSédhiou (Sénégal)Attaquantdroitier1,75 m6016Liverpool (Angleterre)22 buts et 2 passes décisives en Premier League 4 buts et 1 passe décisive en Ligue des Champions Vainqueur de la LDC UEFA150 M€ On ne présente plus le quintuple Ballon d'or sénégalais. Véritable star du ballon rond mais aussi l’idole de tout un pays, tous les espoirs dureposent sur ses épaules, son talent et son expérience du plus haut niveau. Pièce maîtresse de l’effectif pléthorique d’en vue de la, l’attaquant vedette dene cesse de faire étalage de tout son talent sous le maillot des Lions de la Téranga (16 buts en 60 sélections).Né le 10 avril 1992 à Sédhiou au Sénégal, l’enfant de Bambali a fait ses débuts au club de l’(partenaire du FC Metz), alors qu’il avait douze ans. Faisant très tôt étalage d’un talent certain, il est envoyé six ans plus tard en France du côté des Grenats où il signa finalement un contrat stagiaire en juillet 2011 avant d’intégrer l’effectif professionnel en janvier 2012.Mané dispute alors 19 matches pour sa première saison en tant que joueur professionnel et signe sa première réalisation le 4 mai 2012 contre Guingamp au Stade Saint-Symphorien à l’occasion de la 32journée de lafrançaise. Attiré par le jeune prodige et flairant le bon coup, le club autrichienobtiendra la signature du Sénégalais en juillet 2013. La pépite des Lions de la Téranga a alors très vite démontré toute l’étendue de son talent en produisant deux saisons pleines avec 87 apparitions au compteur, 45 buts et 27 passes décisives.Le 1er septembre 2014, Mané est transféré en Premier League anglaise àen échange de 11,8 millions de livres sterling (environ 15 millions d'euros). Le jeune attaquant ne perd pas de temps et poursuit son ascension fulgurante du côté de l'Angleterre. Athlétique, rapide et doté d’un sens du but indéniable, l’ancien Messin marque dix buts et délivre quatre passes décisives pour son premier exercice en Grande-Bretagne. Sa deuxième saison est sur la lancée de sa précédente. Mané monte en puissance. Il inscrit quinze buts toutes compétitions confondues, et délivre neuf passes, le tout en 43 matches. Le, l’attaquant vedette des Lions de la Téranga débarque à. Pour s’attacher ses services, les dirigeants des Reds n’ont d’ailleurs pas hésité à débourser la coquette somme de 41 millions d’euros, faisant de Mané le «joueur africain le plus cher de l’histoire» lors du mercato estival 2016. Dès son premier exercice, Mané a conquis de manière remarquable les cœurs des fidèles d’Anfield avec notamment 13 buts et 5 passes décisives en 25 titularisations. Une saison à l'issue de laquelle il a été désigné joueur de la saison par les supporters anglais. Suit un exercicede haut vol pour le Lion de la Téranga avec 10 réalisations en 29 apparitions en Premier League avant la consécration lors de la saison écoulée: Vainqueur de la, meilleur buteur du prestigieux championnat anglais (22 buts), Sadio Mané fait désormais l'unanimité au "Royaume de Sa Majesté" !a débuté sa carrière internationale en mai 2012 lors d’un match amical contre le. Il réalise une passe décisive face aux Lions de l'Atlas et inscrit son premier but avec sa sélection la semaine suivante contre le. Cerise sur le gâteau, il fait partie des joueurs convoqués pour disputer lesd’été à Londres en! Titulaire dans cette équipe, les Lions de la Téranga s’inclinent en quarts de finale en prolongation contre le, futur vainqueur du tournoi. Le buteur de 27 ans comptabilise aujourd’huiréalisations encapes avec les Lions du Sénégal et aspire désormais à briser le signe indien qui poursuit son pays enLa Fédération sénégalaise de football a fait savoir cette semaine que Sadio Mané sera suspendu le 23 juin contre lapour l'entrée en piste des Lions de la Teranga à la. Averti lors des matchs éliminatoires(0-1) à Bata et(2-0) à Thiès, l'attaquant de Liverpool ne pourra être aligné lors de cette rencontre de la 1ere journée du groupe C.