Amical : Le PSG s’incline aux tirs au but contre l’Inter Milan

Le PSG a enchaîné samedi face à l’Inter Milan un deuxième match nul consécutif en pré-saison (1-1), s’inclinant même aux tirs au but face à l’opposition la plus consistante qu’il croisera en préparation. Les Parisiens, rejoints au score à la dernière minute, sont apparus en rodage à une semaine du Trophée des Champions.

Le PSG encore sans défense

Verratti maladroit, Mbappé en dedans

Cavani a disputé ses premières minutes

Le PSG passait samedi son seul vrai test de la pré-saison, contre l’Inter Milan. Le résultat ne s’est pas vraiment révélé concluant. Au-delà du nul concédé à la toute dernière minute sur une action gaguesque (1-1), débouchant ensuite sur une défaite aux tirs au but dans cette International Super Cup (5-6), les Parisiens ont rendu une copie plus que moyenne sur la pelouse de Macao. Peu rassurant à une semaine du Trophée des Champions contre Rennes. Sans Neymar et Presnel Kimpembe, restés au camp de base pour poursuivre leurs soins, elle n’a clairement pas sauté aux yeux.C’est même l’Inter Milan, pourtant en retard dans sa préparation, qui a offert la meilleure impression sur le terrain. Sans les arrêts d’ Alphonse Areola face à Marcelo Brozovic (18eme), Ivan Perisic (46eme), qui avait complètement raté son contrôle plus tôt (15eme), ou encore Nicolo Barella (50eme), le PSG n’aurait pas gardé sa cage inviolée jusque dans le temps additionnel.Cette séquence a symbolisé les errements défensifs des Parisiens tout au long de la rencontre. Dans leur système préférentiel depuis le début de la préparation estivale, en 3-4-3 avec Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer pour entourer Abdou Diallo , ils ont laissé énormément d’espaces aux Milanais. Dans leur dos et au milieu, ce dont les Intéristes se sont régalés pour chercher la profondeur ou combiner dans les pieds.Diallo a souvent pris trop de risques dans la relance et s’est emmêlé les pinceaux à maintes reprises balle au pied. Kurzawa est apparu perdu par séquences et a bien failli tromper son propre gardien de la tête (11eme). Thomas Meunier et Juan Bernat ont peu existé dans leurs couloirs respectifs, affichant des limites physiques criantes dans l’ensemble chez les Parisiens. Aux côtés d’un Ander Herrera sérieux et appliqué, Marco Verratti a raté un nombre inhabituel de passes. Etincelant la semaine passée, Kylian Mbappé s’est montré bien plus en dedans et n’a quasiment pas pesé sur les débats.Il s'est aussi trouvé à l’origine d’une occasion pour Julian Draxler (56eme) avant de solliciter Samir Handanovic à la conclusion d’un contre mené par le milieu offensif allemand (59eme). C’est ensuite Mbappé que l’ancien de Wolfsburg a trouvé, mais l’attaquant des Bleus a buté sur la bonne sortie du gardien de l’Inter (64eme).Après avoir maintenu son onze de départ sur le terrain pendant 75 minutes, comme s’il avait déjà en tête son équipe pour le Trophée des Champions, Tuchel a procédé à une large revue d’effectif lors du dernier quart d’heure. Cette rotation a notamment permis à Edinson Cavani de disputer son premier match de la pré-saison, sans pour autant donner réellement un coup de fouet aux Parisiens. Ils ont ainsi concédé l’égalisation après avoir passé toute la fin de match dans leur propre camp et n’ont pas réussi à arracher la victoire aux tirs au but.Anecdotique, cette défaite du PSG indique toutefois qu’il est encore loin de son meilleur niveau. A l’approche de son premier match officiel, il serait temps que ça change.