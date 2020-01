Amical : le programme de la semaine

Auteur du premier but de Barcelone contre Leganes ce jeudi soir (5-0), Antoine Griezmann a minimisé le débat autour de sa position.

Griezmann : « Peu importe le poste, ce que je veux c'est jouer »

Malgré les résultats en dents de scie du FC Barcelone, Antoine Griezmann confirme sa montée en puissance. Le champion du monde français a encore trouvé le chemin des filets, ce jeudi. C'était contre Leganes, en huitièmes de finale de Coupe du Roi (5-0). Après avoir rendu hommage à l'immense Kobe Bryant à son arrivée au Camp Nou, l'ancien Colchonero a débloqué la situation en début de match pour les Blaugrana.« Je suis là pour aider. En 9, si ça doit être en 9, ou sur la gauche, si ça doit être sur la gauche. Peu importe le poste, tout ce que je veux, c'est jouer et apporterà l'équipe.. On essaie de s'améliorer et je crois que l'on peut encore le faire. Nous avons des milieux de terrain et des attaquants qui prennent bien les espaces et nous savons que nous pouvons profiter de cette vitesse. »