Amical : Le Maroc et la Libye se quittent dos à dos

Selon Goal, Manchester United observerait avec attention Mathias Normann, le milieu norvégien que Solskjaer a connu à Molde.

Manchester United devrait chercher à profiter du Mercato de janvier pour renforcer un effectif qui réalise le plus mauvais début de saison du club depuis 30 ans. Si Christian Eriksen (Tottenham) et Mario Mandzukic (Juventus Turin) figurent notamment sur les tablettes des Red Devils , des noms moins ronflants y sont aussi. Mathias Normann en fait partie, d’après les informations de Goal. Le milieu de Rostov, néo-international norvégien (23 ans, 1 sélections), connait bien Ole Gunnar Solskjaer pour avoir évolué une saison sous ses ordres à Molde, où il était prêté en 2017-18 par Brighton.Tottenham et le FC Séville surveillent également l’évolution du natif de Svolvaer, qui a marqué 1 but et délivré 6 passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues avec Rostov.