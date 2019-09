Amical : le Mali et l'Arabie Saoudite dos à dos

Offre détaillée pour #Neymar: 👉🏻 115 millions et 15 en paiement différé. 👉🏻 Rakitic, valeur fixé à 70M. 👉🏻 Todibo, valeur fixé à 25M. 👉🏻 Prêt Dembélé. 📍 Bartomeu a reçu la pression de Messi et d’autres joueurs, de Rakuten et de son entourage. (SER) — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) 5 septembre 2019

Le club catalan a jugé trop élevées les exigences du PSG en vue d’un éventuel transfert cet été. Ce vendredi, la Cadena SER revient d’ailleurs sur l’ultime offre du Barça, censée convaincre Leonardo et tout le board du club de la capitale. A lire aussi >> PSG : Neymar va-t-il quitter cet hiver ? Les révélations d'El Chiringuito Le Barça a proposé 115 millions d’euros, plus 15 qui seraient venus s’ajouter en paiement différé. Une somme intéressante, à condition d’avoir des joueurs de gros calibres en plus dans la transaction. Or, le FC Barcelone avait, selon le média espagnol, décidé d’envoyer Ivan Rakitic, dont la valeur a été fixée à 70 millions d’euros (oui oui), et Jean-Clair Todibo, estimée à 25 millions d’euros par les Blaugrana. Ousmane Dembélé a refusé de partir en prêt ce qui a définitivement enterré les espoirs barcelonais. Le Paris Saint-Germain ne s’est pas contenté de refuser des propositions du FC Barcelone. D’autres clubs se sont bel et bien intéressés à Neymar. Le Real Madrid ? Peut-être. La Juventus ? Plus certainement. En effet, d’après la BBC, le club turinois a formulé une offre au champion de France pour tenter de lui arracher l’attaquant brésilien. Mais celle-ci a, évidemment, immédiatement été rejetée par le club de la Capitale. D’après le média, la Vieille Dame était prête à investir 100 millions d’euros et à ajouter Paulo Dybala dans le deal pour recruter la superstar auriverde. On peut aisément deviner que le montant a été jugé insuffisant par la direction parisienne, puisqu’elle a également décliné des chèques plus importants de la part du Barça. A lire aussi >> Ce que la Juventus a offert pour Neymar