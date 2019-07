Amical : Le Celta Vigo inflige une première défaite à Lille

Arrivé à la fin de son contrat avec le Bayern Munich le 30 juin, Franck Ribéry est libre de s'engager où il le souhaite. S'il n'a pas encore trouvé de club, les choses pourraient rapidement évoluer vu le nombre de prétendants.

Australie, Chine, Arabie Saoudite, Brésil, Ligue 1 : Des offres du Monde entier pour Franck Ribéry

Où évoluera Franck Ribéry à la reprise ? Depuis douze saisons, le Français commençait la saison avec les couleurs du Bayern Munich . Mais depuis la fin de son contrat en juin, le natif de Boulogne-sur-Mer est libre. Toujours sans club au 27 juillet, il aurait décidé de s'attacher les services d'un préparateur physique d'après L'Equipe. Un bon moyen de rester en forme et de convaincre un club de l'engager.« J'ai encore envie de jouer deux saisons dans un club qui a des ambitions. J'ai toujours de bonnes sensations et j'ai besoin d'un challenge sportif. J'ai encore du gaz. J'ai l'expérience, la forme et la motivation. Je peux rendre encore beaucoup de services. » avait notamment avoué l'international aux 81 sélections avec les Bleus. Et qu'il se rassure. Si son envie est intacte, celle des clubs l'est aussi. Ils sont nombreux à avoir approché le joueur le plus titré de l'histoire de la Bundesliga.Dès le printemps, les Western Sydney Wanderers et Markus Babbel étaient venus aux renseignements. Mais des clubs beaucoup plus prestigieux sont aussi séduits. Ainsi, L'Equipe révèle que Jürgen Klopp pensait à lui en cas de départ d'un des joueurs du secteur offensif de Liverpool. En Premier League toujours, c'est le promu Sheffield United qui a tenté sa chance. En France, Monaco l'aurait aussi dragué mais Ribéry a déclaré un retour en Ligue 1 inenvisageable , et encore moins dans un club qui n'est pas l'OM. « Un prestigieux club brésilien » est entré en contact avec le joueur mais il est conscient que ce n'est pas la meilleure solution pour son entourage.. A quelques jours de la reprise des championnats européens, Kaiser Franck a encore de nombreuses possibilités pour étendre son royaume. A lui désormais de faire les bons choix pour enchaîner sur une nouvelle campagne victorieuse.