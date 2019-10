Amical : L'Algérie bute sur la RD Congo (1-1)

Pour son entrée dans les éliminatoire à l'Euro 2021, l'équipe de France Espoirs a largement triomphé de l'Azerbaïdjan (5-0). Odsonne Edouard (doublé), Dan-Axel Zagadou, Houssem Aouar et Arnaud Nordin ont marqué.

Aouar comme maître à jouer des Bleuets



Victoire 5-0 des Espoirs face à l’Azerbaïdjan pour leur 1er match des éliminatoires de l'UEFA EURO 2021 👊 #FRAAZE

⚽️2’ O. Édouard

⚽️36’ O. Édouard

⚽️40’ D-A. Zagadou

⚽️51’ H. Aouar

⚽️76’ A. Nordin pic.twitter.com/6ZTLPtP7W7



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 10, 2019

L'équipe de France Espoirs a abordé son entrée dans les éliminatoires de l'Euro 2021 avec sérieux. Contre l'Azerbaïdjan, les Bleuets n'ont pas tremblé (5-0). Il faut dire que dès l'entame de match, Odsonne Edouard a ouvert le score grâce à Houssem Aouar qui avait profité d'une mauvaise transmission dans la défense azérie pour récupérer le ballon très haut (2eme, 1-0). Mais alors que ce but aurait pu lancer les Bleuets sur une victoire fleuve, la suite de la rencontre a été nettement moins emballante. Pendant 20 minutes, les deux équipes se sont cherchées.. Tout cela a néanmoins changé après la demi-heure de jeu quand les hommes de Sylvain Ripoll ont mis un coup d'accélérateur. Odsonne Edouard a d'abord marqué son deuxième but de la soirée en résistant à Amin Seydiyev et Nihad Tamazov sur une longue ouverture (36eme, 2-0), puis Dan-Axel Zagadou a marqué d'un puissant coup de tête sur un corner (40eme, 3-0). La différence était faite.Houssem Aouar, le maître à jouer des Bleuets y est allé de son but dès la reprise. Sur un contre, le Lyonnais est allé ajuster Kamran Ibrahimov (51eme, 4-0). Un but qui a mis les Français en sécurité. Peut-être un peu trop car juste derrière, l'Azerbaïdjan a eu une double-occasion. Ismayil Ibrahimli obligeait d'abord Alban Lafont sur un coup-franc de 25 mètres, puis sur le corner qui a suivi, Anton Krivotsyuk a trouvé le poteau français. La seule situation chaude sur le but français.. A trois reprises, le gardien azéri a été sauvé sur sa ligne par Amin Seydiyev qui était venu jouer les sauveteurs. En vain. Si le défenseur a su retarder l'échéance, il n'était pas là quand Arnaud Nordin a marqué dans un but vide en profitant d'un contre amorcé par Jean-Ricner Bellegarde (76eme, 5-0). En préservant sa garde inviolée et en multipliant les occasion dangereuses sur le but azéri, la France a parfaitement lancé sa campagne éliminatoire à l'Euro U21 2021. A elle de confirmer dès la semaine prochaine lors d'un déplacement en Slovaquie.