Amical : L'Afrique du Sud recevra Madagascar au lieu d'aller en Zambie

Le match amical Zambie-Afrique du Sud, prévu samedi à Lusaka, a été annulé en raison de la flambée de violence xénophobe survenue dans les grandes villes sud-africaines.

"The game is off, and we communicated that to @SAFA_net and they understood. we have been talking to try and monitor the situation" - Andrew Kamanga @robertmarawa #MSW