Amical : L'Afrique du Sud invite le Mali pour le Nelson Mandela Challenge

L'Afrique du Sud et le Mali s'affronteront en amical, le 13 octobre à Port-Elizabeth dans le cadre du Nelson Mandela Challenge.

prochain à Port-Elizabeth, annonce mercredi la Fédération sud-africaine de football (SAFA). Cette rencontre se disputera dans le cadre du: les recettes de ce match annuel entre les Bafana Bafana et une équipe invitée sont versées au le Fonds Nelson Mandela pour les enfants. Les deux équipes y trouveront l'occasion de préparer leur entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2021, en novembre prochain. Il s'agira de leur cinquième face à face : les Aigles l'ont emporté à deux reprises, pour un nul et une victoire sud-africaine.Pour sesa convoqué 23 joueurs, parmi lesquels les quatre "Français" Lebogang Phiri (Guingamp), Bongani Zungu (Amiens), Keagan Dolly (Montpellier) et Lebo Mothiba (Strasbourg). Pour rappel, l'Afrique du Sud n'avait pu jouer le mois dernier : la Zambie, puis Madagascar, avaient refusé de venir jouer dans le pays en raison de la flambée de violences xénophobes survenue à Johannesburg. De son côté, le Mali avait ramené un match nul d'Arabie Saoudite (1-1).Darren Keet (OH Louvain, Belgique), Ronwen Williams (SuperSport United), Brandon Peterson (Bidvest Wits).Eric Mathoho (Kaizer Chiefs), Buhle Mkhwanazi (Bidvest Wits), Thulani Hlatshwayo (Bidvest Wits), Thapelo Morena (Mamelodi Sundowns), Mosa Lebusa (Mamelodi Sundowns), Thamsanqa Mkhize (Cape Town City FC), Innocent Maela (Orlando Pirates).Kamohelo Mokotjo (Brentford, Angleterre), Thato Mokeke (Cape Town City FC), Dean Furman (SuperSport United), Lebogang Phiri (Guingamp, France), Bongani Zungu (Amiens, France), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thembinkosi Lorch (Orlando Pirates), Percy Tau (FC Bruges, Belgique), Thulani Serero (Al-Jazira, EAU), Keagan Dolly (Montpellier, France).Lebo Mothiba (Strasbourg, France), Bradley Grobler (SuperSport United), Kermit Erasmus (Cape Town City FC).