Amical : la Côte d'Ivoire face à la RDC le 13 octobre

Pas encore de liste mais le duel est réel. Les Eléphants de Côte d'Ivoire retrouvent les Léopards de la RD Congo, le 13 octobre prochain, à Amiens, en France. Longtemps après la CAN 2017 (2-2), les deux sélections croiseront le fer, cette fois en amical. Une ultime revue des troupes pour Kamara Ibrahim avant d'entamer les éliminatoires de la CAN camerounaise, nouveau challenge pour le technicien ivoirien.Successeur de Florent Ibengue, Christian N'Sengi Biembe Sese Seko a déjà communiqué une liste de 26 Léopards pour le rendez-vous d'Amiens. Un groupe qui souligne le come-back de Dieumerci Mbokani et de Neeskens Kebano. Le nantais Samuel Moutoussamy fêtera sa première sous le maillot congolais après une belle entame de saison en Ligue 1 française.