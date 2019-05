Amical (F) : Les Bleues commencent par une victoire contre la Thaïlande

Pour son premier match de préparation pré-Mondial, l’équipe de France s’est imposée face à la Thaïlande à Orléans (3-0). Elise Bussaglia et Kadidiatou Diani, auteure d’un doublé, ont trouvé le chemin des filets en seconde période.

Les Bleues ont beaucoup tenté

Après deux semaines de préparation intensive et l’arrivée des joueuses de l’Olympique Lyonnais, les Bleues avaient soif de terrain pour se lancer complètement dans l’optique de la Coupe du Monde. A 15 jours du match d’ouverture contre la Corée du Sud au Parc des Princes (7 juin, 21h), les filles de Corinne Diacre ont fait le travail face à la Thaïlande (3-0) devant le public d’Orléans. Comme c’est le cas à chaque match des féminines, le Stade de la Source a affiché presque complet pour cette rencontre amicale. Les Lyonnaises, vainqueures de la Ligue des Champions il y a une semaine et seulement arrivées à Clairefontaine en début de semaine, ont toutes été laissées au repos mis à part Delphine Cascarino qui revient de blessure. C’est d’ailleurs souvent sur le côté de l’ailière qu’est souvent venu le danger en première période.Seulement, une fois n’est pas coutume, les Bleues ont pendant très longtemps fait preuve d’inefficacité face à une grande gardienne du côté de la Thaïlande.Mais les Françaises ont largement été dominatrices dans cette rencontre et ont été récompensées de leurs efforts après la pause. Capitaine en l’absence d’Amandine Henry, Elise Bussaglia a montré le chemin à ses coéquipières.Libérée par cette ouverture du score, la France a ensuite déroulé avec notamment l’apport des remplaçantes. Kadidiatou Diani n’a eu besoin que de dix minutes pour s’offrir un doublé (78eme et 86eme) et ainsi faire des penalties ratés de Grace Geyoro (72eme) et d’Eve Périsset (84eme) un mauvais souvenir. Grâce à ce large succès contre une nation modeste mais rugueuse, Diacre et les Bleues font le plein de confiance. Prochaine échéance vendredi prochain à Créteil pour le deuxième et dernier match amical contre la Chine (21h00).