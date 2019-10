Amical - Côte d'Ivoire vs RDC : qui est Christian Kouamé ?

En conférence de presse, Sylvinho a reconnu être très préoccupé après la nouvelle défaite de Lyon, dimanche soir sur la pelouse de Saint-Etienne (1-0).



Sylvinho après #ASSEOL : « On est forcément très déçus. J’ai le même sentiment qu’après Amiens ou Brest. On perd encore une fois en fin de rencontre. C’est encore plus frustrant dans un derby. » pic.twitter.com/6QQlMw3Vvj

Sylvinho : « Pas à moi de dire si je suis l’homme de la situation »

Les matchs de championnat se suivent et se ressemblent pour l’Olympique Lyonnais. Dimanche soir, les Gones ont chuté à Saint-Etienne (1-0) , et encore en fin de partie. «Là, c’est encore pire parce que c’est le derby. C’est la quatrième fois qu’on perd (sic) dans les dernières minutes », a pesté Sylvinho en conférence de presse après la défaite de son équipe. Ce revers fragilise un peu plus la position du technicien brésilien, qui avait pourtant pris une belle bouffée d’oxygène en gagnant à Leipzig en Ligue des Champions en milieu de semaine.Surtout que dans ce derby contre l’ASSE, certains de ses choix risquent de mal passer auprès des supporters lyonnais.« Je ne regrette pas ma composition de départ, assure-t-il. Ce système me donne plus de stabilité. C’est un système qui aide bien mes joueurs. » Il n’en reste pas moins que Sylvinho est lucide sur sa situation personnelle après ce résultat négatif. : « Je suis très préoccupé. On perd tous nos matchs de la même façon. Ce n’est pas à moi de dire si je suis l’homme de la situation », a conclu le Brésilien devant les journalistes. Les prochaines heures pourraient être décisives.