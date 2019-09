Amical - Côte d'Ivoire : une cascade de forfaits chez les Éléphants

D'après les dernières informations de la BBC, la Juventus Turin avait fait une offre au PSG pour Neymar.

Un joueur n’a pas pesé assez lourd



How did we get here?

The inside story of the Neymar-PSG-Barcelona transfer saga 👉 https://t.co/smfDnhpBTq pic.twitter.com/aeIumpogJG



— BBC Sport (@BBCSport) September 5, 2019

Un rendez-vous a eu lieu

Le Paris Saint-Germain ne s’est pas contenté de refuser des propositions du FC Barcelone. D’autres clubs se sont bel et bien intéressés à Neymar. Le Real Madrid ? Peut-être. La Juventus ? Plus certainement. En effet, d’après la BBC, le club turinois a formulé une offre au champion de France pour tenter de lui arracher l’attaquant brésilien. Mais celle-ci a, évidemment, immédiatement été rejetée par le club de la Capitale.D’après le média, la Vieille Dame était prête à investir 100 millions d’euros et à ajouter Paulo Dybala dans le deal pour recruter la superstar auriverde. On peut aisément deviner que le montant a été jugé insuffisant par la direction parisienne, puisqu’elle a également décliné des chèques plus importants de la part du Barça. La perspective d’obtenir l’international argentin, que le PSG avait priorisé en cas de départ de Neymar, n’a pas été suffisante pour compenser un montant pas suffisamment élevé.Rappelons que le 20 août dernier, soit 13 jours avant la fermeture du marché, Globoesporte avait déjà rapporté que la Juventus s’était manifestée auprès du PSG pour évoquer l’avenir de Neymar. Le média brésilien n’avait donné aucun chiffre. Au cœur du mois de juillet, la Rai avait dévoilé que le père et agent du Brésilien avait pris rendez-vous avec des représentants du champion d’Italie pour une simple prise d’informations, et non pour entamer des négociations. La Juve a donc attendu plus d’un mois pour tenter le coup. En vain.