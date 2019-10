Amical - CIV vs RDC : Angban Victorien finalement forfait

Giannelli Imbula va faire ses débuts avec les Léopards. L'ancien milieu de terrain de Marseille peut désormais porter le maillot des Léopards de la RD Congo. Le joueur de Stoke City (ANG), prêté cette saison à Lecce (ITA) n'avait pas pu participer à la CAN en Égypte, faute d'avoir reçu le feu vert de la FIFA dans les délais. Son dossier a été régularisé par l'instance il y a quelques jours, et Christian Nsengi-Biembe, le nouveau sélectionneur congolais, a pu inclure l'ex-international Espoirs français dans la liste des Léopards convoqués pour affronter l'Algérie, ce jeudi soir (21h45) à Blida, et la Côte d'Ivoire, le 13 octobre à Amiens (19 heures). L'ancien Marseillais ne sera pas le seul à débuter avec la RDC, puisque le milieu de terrain du FC Nantes Samuel Moutoussamy (23 ans) a été appelé.