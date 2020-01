Amical : ce jeudi, le Club Africain contre Sidi Thabet

L'Atlético Madrid ne serait plus le seul club à viser l'attaquant du PSG, Edinson Cavani. Des cadors de la Premier League auraient également avancé leurs pions.

La cote de Cavani est remontée

Edinson Cavani sera en fin de contrat l'été prochain au PSG. Depuis quelques semaines, l'Atlético Madrid le drague, mais sans se montrer très offensif sur ce dossier. Les Rojiblancos réfléchiraient toujours à la meilleure option pour pouvoir enrôler El Matador sans avoir à débourser de somme conséquente.Il s’agirait de Manchester United et d’Arsenal, à en croire les révélations d’El Chiringuito.Arsenal avait déjà pensé à Cavani par le passé, et il a ravivé son intérêt en raison du doute qui entoure l’avenir au club de Pierre-Emerick Aubameyang. Mikel Arteta, le coach de l’équipe, a d’ailleurs avoué jeudi qu’il n’était pas certain de garder son buteur gabonais. Pour ce qui est des Mancuniens, ils veulent un grand nom en attaque pour calmer la fronde des supporters après avoir manqué d’enrôler Erling Haaland et Mario Mandzukic, leurs deux cibles parties respectivement à Dortmund et à Al-Duhail.Wait and see.