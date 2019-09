Amical : Bénin - Guinée-Bissau le 13 octobre à Porto-Novo

A deux mois du démarrage des éliminatoires de la CAN 2021, les Ecureuils du Bénin disputeront un match de préparation face aux Djurtus de la Guinée-Bissau le 13 octobre à Porto-Novo.

Après série de matchs amicaux satisfaisante qui a vu ce mois-ci le Bénin l'emporter devant les Eléphants de la Côte d'Ivoire et subir une courte défaite face aux champions d'Afrique en titre, les poulains de Michel Dussuyer ont trouvé un autre client. Pour les prochaines journées FIFA, les Fédérations béninoise et bissau-guinéenne de football sont tombées d'accord pour un match opposant leurs équipes nationales. Cette rencontre amicale aura lieu le 13 octobre à Porto-Novo et sera la dernière avant les éliminatoires de la CAN 2021. Djurtus et Ecureuils s'étaient déjà croisés il y a trois mois lors des matchs de poule de la dernière CAN. A l'arrivée, un score nul et vierge. L'objectif de ce match pour le technicien français Michel Dussuyer sera de jauger le niveau actuel de sa troupe afin d'être fixé sur ceux qui lui permettront de faire bonne figure au Nigeria en novembre prochain. La liste des Écureuils retenus pour ce match est prévue pour être communiquée au plus tard fin septembre.