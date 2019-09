Amical : Algérie - RD Congo le 10 octobre à Blida

Interrogé en marge des Trophées « The Best » lundi soir, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a réitéré sa confiance en Sylvinho mais a aussi réclamé des résultats.

Au lendemain de la défaite de l’Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain (0-1), on guettait la première réaction de Jean-Michel Aulas. Elle a eu lieu ce lundi soir, au micro de RMC Sport, en marge des trophées « The Best », à Milan, où le président lyonnais était présent. « On est un peu dans le creux de la vague », a reconnu le patron de l’OL, en référence aux mauvais résultats de son club depuis un mois. « Il va falloir se poser les questions qu’il convient pour ne pas prendre trop de retard. On n’a pas bien débuté, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions. Il faut absolument revenir à la place qu’on souhaite », a insisté Jean-Michel Aulas.Pendant l’été, le président lyonnais avait pressé Juninho de revenir entre Rhône et Saône pour occuper le poste de directeur sportif. Le retour de la légende brésilienne a coïncidé avec une légère mise en retrait d’Aulas, qui a laissé l’ancien milieu de terrain prendre les rênes du sportif. C’est notamment lui qui a choisi Sylvinho pour succéder à Bruno Genesio. Et même si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, JMA maintient sa confiance au duo. « Ma confiance est totale mais elle n’exclut pas le contrôle. On va essayer de mettre en place un certain nombre de choses complémentaires autour de ce qui a été bien initialisé. Sylvinho et Juninho ont toute ma confiance mais il faut avoir des résultats, c’est la loi du football », a prévenu Aulas.