Amical : Algérie - Colombie à Lille le 15 octobre (officiel)

L'Algérie et la Colombie disputeront un match amical le 15 octobre prochain à Lille, a confirmé la Fédération algérienne de football.

Cette fois, c'est officiel.(9eme nation mondiale), le 15 octobre prochain à Lille. Il s'agira de la première rencontre de l'histoire entre les deux pays. Sacrés champions d'Afrique en juillet dernier et 38emes au classement FIFA, les Fennecs joueront sur le territoire français pour la première fois depuis un match amical contre le Mali le 18 novembre 2008 à Rouen.La Fédération algérienne de football (FAF) vient de finaliser, il y a quelques instants seulement, le contrat de la rencontre amicale qui devra opposer la sélection nationale à son homologue de Colombie.Ce match aura lieu au stade Pierre-Mauroy de Lille, en France, le mardi 15 octobre 2019 à 21h00.Par ailleurs, la FAF est sur le point de conclure un autre match amical prévu le mercredi 9 ou le jeudi 10 du même mois au stade Mustapha Tchaker de Blida.Pour rappel, ces deux rencontres amicales s’inscrivent dans le cadre des dates FIFA allant du 7 au 18 octobre 2019, et sont les dernières de l’année 2019 puisque le mois de novembre prochain, l’équipe nationale entamera les éliminatoires de la CAN TOTAL 2021 avec deux rencontres au programme : face à la Zambie, en Algérie, et au Botswana en déplacement.