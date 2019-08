Amateur : Le club de Luzenac gagne son combat judiciaire

Cinq ans après, la justice vient de donner raison à Luzenac. Le club ariégeois aurait bien dû évoluer en Ligue 2. Aujourd’hui, il s’apprête à lancer sa saison en Régional 1.

Luzenac réintégré en Ligue 2 ?

Ce samedi, nos confrères de La Dépêche révèlent quLa deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse, daté de 2017, ainsi que la décision de la LFP, datée de 2014.lors de la saison 2014-15. « Aujourd’hui, je suis un président de Ligue 2, a réagi le président de la SASP Jérôme Ducros. Pour être honnête, je suis sur un petit nuage. On s’est battus pendant 66 mois pour ça. Il y a encore une dizaine de fidèles autour de moi. Combien de fois on m’a dit d’arrêter ! Tout démontrait que ça ne servait à rien de continuer. Mais j’ai toujours gardé espoir. C’est énorme. »Reste maintenant à savoir comment cette décision de justice va se matérialiser concrètement. On imagine mal la Ligue (qui peut se pourvoir auprès de Conseil d’Etat) réintégrer Luzenac en Ligue 2 la saison prochaine, alors que l’effectif n’a plus rien à voir avec un groupe professionnel. Peut-être les dirigeants du LAP vont pouvoir obtenir un important dédommagement financier. Car aujourd’hui,En 2013-14, l’équipe alors entraînée par Christophe Pélissier avait surpris son monde en terminant deuxième du National derrière Orléans et devant le Gazélec Ajaccio. Alors soutenu par Fabien Barthez, le club n’avait jamais pu jouer en L2 pour des raisons administratives. De l’effectif de l’époque, Jérôme Hergault, Guy N’Gosso, Khalid Boutaïb et Andre Dona Ndoh sont les rares joueurs à avoir su rebondir.