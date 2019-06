Allemagne : Thuram et Claude-Maurice encore ciblés

Même si le Borussia Mönchengladbach devrait officialiser la venue de l’attaquant suisse Breel Embolo (Schalke), les pistes menant à Marcus Thuram et Alexis Claude-Maurice restent actives.



Embolo vor Unterschrift in Gladbach - Der nächste Schweizer im Borussia-Park? #S04 https://t.co/ElhTw7Sy7u

— kicker | FC Schalke 04 (@kicker_S04) 26 juin 2019

Le Borussia Mönchengladbach a notamment perdu Thorgan Hazard dans le secteur offensif, et le club de Westphalie veut se renforcer en attaque pendant le Mercato estival. Selon Bild et Kicker,Le Suisse de 22 ans, en difficulté à Schalke 04, est attendu pour signer son contrat. Pourtant, Gladbach ne devrait pas s’arrêter là. Le nouvel entraîneur Marco Rose cherche du monde en attaque, que ce soit dans l’axe ou sur les côtés, pour modifier son animation tactique. Voilà pourquoid’après les informations de Kicker. Le média allemand ne cite d’ailleurs que les deux joueurs français dans son article. Thuram dispute actuellement l’ Euro Espoirs et réglera la question de son avenir (loin de Guingamp) à son retour. Claude-Maurice, lui, veut franchir un palier et quitter les Merlus. Il a récemment confié dans L’Equipe avoir une préférence pour Mönchengladbach.