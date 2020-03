Allemagne : Robben va reprendre l'entraînement avec le Bayern

Lundi 30 mars 2020

Dimanche 29 mars 2020

Samedi 28 mars 2020

Vendredi 27 mars 2020

Jeudi 26 mars 2020

Mercredi 25 mars 2020

👏👏 ¡Grande Leo! Leo Messi dona un millón de euros para luchar contra el coronavirushttps://t.co/mmuMibxr2c pic.twitter.com/McdvcYsYnG — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) March 24, 2020

Mardi 24 mars 2020

Lundi 23 mars 2020

Dimanche 22 mars 2020

L’ancien gardien vedette de la sélection turque, Rüstü Reçber (46 ans, 120 sélections), a été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus, a annoncé sa femme ce lundi.Censé boucler quatorze jours de quarantaine à Cotonou, l’international togolais Emmanuel Adebayor n’a pas cru devoir attendre que ces deux semaines arrivent à expiration avant de rallier le Togo, en l’occurrence sa capitale, Lomé. >> Lire la suite Les cas positifs au coronavirus se succèdent dans le monde du football. Ce lundi, c'est la gardienne de l'équipe de France Pauline Peyraud-Magnin (28 ans), doublure de Sarah Bouhaddi et qui compte quatre sélections en équipe de France, qui a révélé en être atteinte. La sportive, qui évolue à Arsenal, l'a elle-même annoncé sur Instagram. >> Lire la suite Pour lutter contre cette épidémie, plusieurs stars africaines du ballon rond se sont exprimées sur les réseaux sociaux pour sensibiliser leurs fans au danger de la propagation du Covid-19. George Weah, le président libérien a trouvé un moyen plus original: Il a chanté un texte, écrit par ses soins selon ses services.Après le Saint-Eloi Lupopo, l'autre club phare de Lubambashi, le TP Mazembe , a pris la décision de stopper officiellement ses activités jusqu'à nouvel ordre, à cause de la menace de propagation du coronavirus dans la ville. >> Lire la suite Zinédine Zidane se mobilise dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le coach franco-algérien du Real Madrid s'est fendu d'un joli message de soutien sur les réseaux sociaux. « Nous vivons un moment particulier. Prenez soin de vous, de vos proches et profitez de votre foyer, c’est la seule manière de gagner tous ensemble,» a publié le quadruple champion d'Europe (2002, 2016, 2017 et 2018).Testé positif au coronavirus mais bientôt guéri, la superstar argentine de la Juventus Turin, Paulo Dybala, a raconté à la télévision italienne comment il avait vécu ces derniers jours aux soins.Les hautes instances du football africain ont indiqué qu’ils n’étaient pas du tout inquiets, pour le moment, quant à la tenue de la CAN 2021 du 9 janvier au 6 février prochains. >> Lire la suite Le coronavirus fait trembler les fans de Liverpool ! Alors que la Premier League est suspendue au moins jusqu’au 30 avril, en raison de la pandémie du covid-19, plusieurs clubs anglais seraient partants pour annuler la saison et repartir de zéro selon L'Equipe ... Une décision qui aurait pour conséquence de priver Sadio Mané et ses partenaires du titre ! >> Lire la suite A l'image des autres stras africaines, Didier Drogba s'est également inscrit dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus. L'ancien attaquant Ivoirien a débloqué 650 million de FCFA à l’État ivoirien afin de le soutenir dans cette crise sanitaire mondiale.Via un communiqué officiel ce jeudi soir, le FC Barcelone a annoncé une baisse de salaires de l'ensemble des membres du club. >> Lire la suite Les joueurs internationaux sénégalais se sont donc mobilisés pour lutter contre le COVID-19. Après Ismaila Sarr, d’Ousseynou Ba, Sadio Mané, Diao Balde Keita, s’est au tour de Seydou Sy d’apporter sa contribution. Le gardien de l’AS Monaco a fait un don d'importantes quantités de denrées alimentaires de large consommation (riz, sucre, huile…) au profit des familles nécessiteuses à ZiguinchorLe gardien de but de l'Atalanta Bergame, Marco Sportiello, qui a débuté le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au FC Valence (3-4), rejoint la liste des joueurs qui ont été testés positifs au coronavirus. >> Lire la suite Lionel Messi va sauver des vies ! Pour lutter contre le coronavirus, le capitaine catalan a fait un don généreux d'un montant de 1 million d'euros destiné à l'hôpital Clinic de Barcelone. >> Lire la suite Actuellement confiné en France et attendu en Chine pour la reprise du championnat, l’attaquant vedette des Léopards de la RDC et du Beijing Guoan, Cédric Bakambu, s’est confié à propos de sa situation dans le contexte du coronavirus. >> Lire la suite Saxophoniste et légende de l'afro-jazz, Emmanuel N'Djoké Dibango, plus connu sous le nom de Manu Dibango, est décédé ce mardi 24 mars, des suites du coronavirus. Auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, "Soul Makossa" (1972), l’hymne officiel de la CAN 1972 au Cameroun, est la première célébrité mondiale à décéder des suites d'une contamination au Covid-19.Pour la première fois dans l’ère moderne du sport, les Jeux Olympiques vont être reportés. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a indiqué ce mardi avoir fait une demande officielle au président du CIO des Jeux, Thomas Bach, pour un report à l’année 2021. Une demande acceptée « à cent pour cent » selon le dirigeant japonais.Alors qu’il a quitté le, afin de rallier sonnatal pendant quelques jours,a été contraint de passer par la case quarantaine. Ainsi en ont décidé les autorités béninoises. >> Lire la suite Le légendaire attaquant camerounais s'est fendu d'un message de soutien poignant par rapport à la menace du COVID-19. L’ancien joueur du FC Barcelone et l’Inter Milan a appelé à respecter les consignes données par les autorités. >> Lire la suite La Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé ce lundi la suspension jusqu'à nouvel ordre de la Liga et de l'ensemble des compétitions ibères, en raison de la pandémie du coronavirus. >> Lire la suite Sadio Mané s’active dans la lutte contre le coronavirus. Après avoir offert 45.000 euros (30 millions de FCFA) aux hôpitaux du Sénégal, l'attaquant vedette de Liverpool a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour sensibiliser ses compatriotes.Le légendaire défenseur italien, Paolo Maldini, ainsi que son fils Daniel ont été testés positifs au coronavirus comme l'a annoncé l'AC Milan ce weekend. Le club affirme également que les deux hommes se portent bien et demeurent en quarantaine.