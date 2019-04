Allemagne : Le derby fatal à Dortmund

Dortmund a complètement craqué dans la course au titre en Bundesliga. Ce samedi, le BVB a été lourdement battu sur sa pelouse par le rival Schalke 04 (2-4). La voie du titre est toute tracée pour le Bayern Munich.

Deux cartons rouges en cinq minutes

L’histoire retiendra donc que c’est face à son rival de toujours que le Borussia Dortmund a sûrement perdu le titre de champion d’Allemagne en 2018-19. Engagé dans une course poursuite avec le Bayern Munich, le BVB a complètement craqué ce samedi après-midi à l’occasion de la 31eme journée de Bundesliga. A domicile, les hommes de Lucien Favre se sont sabordés face à Schalke 04 (2-4). En tête grâce à un but de Götze (14eme), ils n’ont pas su capitaliser sur cet avantage. Rapidement rejoints au score suite à une réalisation de Caligiuri sur penalty (18eme), ils ont même fini la mi-temps avec un but de retard à cause d’une tête de l’ancien Bordelais Sané (28eme).En deuxième période, Dortmund a perdu ses moyens en voulant jeter toutes ses forces dans la bataille. Pour deux tacles par derrière, Reus (60eme) et Wolf (65eme) ont été exclus coup sur coup. Pire, entre-temps, Schalke a eu le temps de creuser l’écart au tableau d’affichage grâce à une merveille de coup-franc de Caligiuri (62eme). En fin de partie, Witsel a cru relancer un semblant de suspense en marquant d’une reprise à bout portant (85eme). Mais à neuf contre onze, le BVB a craqué une quatrième fois à l’approche du temps additionnel. Le tir croisé du pied droit d’Embolo a trompé Bürki (86eme). Par conséquent, au classement, Dortmund laisse l’opportunité au Bayern Munich de prendre quatre points d’avance en cas de succès à Nuremberg dimanche (18h00). Schalke, de son côté, assure quasiment son maintien et se réconcilie avec ses supporters en privant sans doute son rival de titre.