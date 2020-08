Allemagne : Ballack aimerait voir Klopp à la tête de la sélection

En raison d’un cinquième cas de Covid-19 déclaré dans le groupe, Montpellier et Ambroise Oyongo Bitolo ont déjà dû annuler deux matchs amicaux.

La préparation de la saison ne se passe pas comme prévue pour Ambroise Oyongo et son club, Montpellier Hérault Sport Club. Le MHSC est (presque) dans la tourmente. La faute à l’épidémie de coronavirus qui a déjà touché cinq joueurs au sein de l’effectif de Michel Der Zakarian. Le match amical prévu ce samedi contre Clermont Foot 63 est annulé. «Par mesure de précautions sanitaires, le MHSC, Clermont Foot 63 et le club de Millau ont pris la décision, à regret, d’annuler le match amical prévu ce samedi 8 août à Millau», a annoncé le club montpelliérain.Deux jours avant cette annonce, Ambroise Oyongo et ses coéquipiers n’avaient pas pu jouer un autre match amical contre l’Olympique de Marseille. Du coup, le défenseur camerounais, ses coéquipiers et tout le staff seront testés comme ce vendredi matin. Et déjà, le Lion Indomptable tient à rassurer. «Je ne suis ni positif au Covid-19 ni en quarantaine. Je vais bien et je m’entraîne normalement avec le groupe. Je me prépare avec le groupe pour retrouver les terrains de Ligue 1 très bientôt. Merci pour vos messages», a-t-il publié sur les réseaux sociaux.