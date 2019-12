Aliou Cissé sur le Ballon d’or africain : « Sadio passe logiquement devant tout le monde »

50 - Liverpool are now unbeaten in 50 home league games (W40 D10); this is only the third time any side has gone 50+ home matches without defeat in English top-flight history, after Chelsea (86 between 2004-2008) and Liverpool themselves (63 between 1978-1980). Innings. pic.twitter.com/wTwcSOMnrI — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019

#LIVWOL La chance, la réussite, la baraka, le destin… ? 🍀 Qu'importe le flacon, pourvu qu’on ait les 3 points : 18ème victoire en 19 matches pour Liverpool grâce à ce but de Mané, accordé par la VAR ✅ ▶️ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/fBnHCLUgdN — Canal Football Club (@CanalFootClub) December 29, 2019

2.65 - Liverpool end 2019 having earned 98 points from 37 Premier League matches; their ratio of 2.65 points per game is the second highest ever achieved by a team in a single year in the competition, behind only Chelsea’s 2.66 in 2005. Zenith. pic.twitter.com/8OBh8qOvSs — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019

Il ne peut décidément rien arriver à Liverpool cette saison. Peu inspirés et bousculés par une équipe de Wolverhampton à l’aise contre les cadors, les Reds ont souffert pour s’imposer ce dimanche (1-0). Un but de Sadio Mané, accordé avec l’aide du VAR en fin de première période, a suffi à leur bonheur. Ils ont ainsi décroché un 18eme succès en 19 journées de Premier League et conservent leurs 13 points d’avance sur Leicester, qui s’était imposé sur la pelouse de West Ham samedi (1-2). Idéal avant de recevoir le promu Sheffield United à Anfield jeudi prochain. A lire aussi >> La photo étonnante de Sadio Mané qui fait le buzz ! Mané, but refusé puis accordé Malgré l’enchaînement des matchs, entre la Coupe du Monde des clubs et le Boxing Day, Jürgen Klopp avait fait le choix d’aligner une équipe-type, notamment dans le secteur offensif. Mané était ainsi titularisé aux côtés de Roberto Firmino et de Mohamed Salah. Preuve que la crainte du manager de Liverpool au moment de recevoir les Wolves, tombeurs de Manchester City vendredi (3-2), n’était pas feinte. Dominateur sans être ultra-dangereux, en dehors d’occasions pour Salah (22eme) puis Firmino (31eme), le leader du championnat a pris l’avantage sur une action controversée. A la tombée d’un long ballon plein axe de Virgil van Dijk, Adam Lallana a prolongé de l’épaule droite vers Mané, qui a conclu de près. Dans un premier temps, l’arbitre Anthony Taylor a sifflé une faute de main, avant d’être déjugé à raison par ses assistants vidéo (1-0, 44eme).Wolverhampton pas verni S’estimant lésés par cette décision, les hommes de Nuno Espirito Santo sont immédiatement repartis de l’avant. Ils sont rapidement parvenus à égaliser par l’intermédiaire de Pedro Neto, dans le temps additionnel du premier acte. Mais là encore, le VAR est intervenu, cette fois pour signifier un hors-jeu au millimètre plus tôt dans l’action. Cruel pour les Wolves, furieux au moment de rentrer aux vestiaires. D’autant que leur chance de revenir au score ne s’est plus représentée. Ils ont bien tenté de pousser un Liverpool usé dans ses derniers retranchements. Mais les partenaires de Jordan Henderson, à défaut de continuer à être menaçants, ont maîtrisé leur sujet sans réellement trembler, malgré neuf tirs concédés pour seulement deux tentés lors de la seconde période. Les Wolves ressortent du Top 5 aussi vite qu’ils s’y étaient incrustés, en dépit d’une prestation intéressante. Mais Liverpool est porté par un vent qui souffle fort dans son dos en ce moment. Aussi fort que la frustration de ses supporters après 30 ans d’attente pour un titre de champion d’Angleterre.