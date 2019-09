Aliou Cissé : « Kalidou Koulibaly est capable de porter ce brassard »

Leader de son groupe après sa victoire 3-0 contre Lille, l'équipe d'Errik ten Hag pourra compter sur son maestro Marocain. À l'origine des deux buts inscrits par l'Ajax contre Groningue samedi en Eredivisie (2-0), Hakim Ziyech est impatient de retrouver la Ligue des Champions et de découvrir le Stade de Mestalla. C'est ce qu'il a confié au fanzine Ajax Life: "Bien sûr, je pense que Mestalla est un magnifique stade d'après ce que j'ai vu. Je n'y suis jamais allé, alors oui, j'attends ça avec impatience! Je vais tout faire pour en profiter au maximum." "Quel est le plus beau stade auquel j'ai joué? Je pense (Santiago) Bernabéu. Et le nouveau de Tottenham Hotspur était vraiment magnifique. J'hésite entre les deux, mais Bernabéu est grand, il s'est passé tellement de choses là-bas. Vous pouvez sentir l’histoire et de si grands footballeurs y ont joué", a-t-il déclaré. Pour rappel, lors de son superbe parcours en Ligue des Champions, l'Ajax a battu le Real à Bernabeu (1-4) en 8e de finale, et Ziyech a inscrit le premier but des Néerlandais.