Aliou Cissé : "Je suis le meilleur et j'ose espérer qu’on me donnera le trophée"

"Je suis le meilleur et j’ose espérer qu’on me donnera le trophée", a fait savoir le malheureux finaliste de la CAN 2019. Il sera en concurrence avec Djamel Belmadi, le sélectionneur Algérien, victorieux face à son pays en finale de la compétition."Certes, les trophées individuels font plaisir, mais en réalité c’est une sorte de reconnaissance. Je ne fais pas une fixation sur ça. Quand on a regardé les statistiques de 2018, beaucoup de gens estimaient que je méritais largement de remporter ce trophée", a ajouté l'ancien milieu du PSG.Le grand favori reste toutefois Belmadi qui a pu soulever la CAN avec l'Algérie, un an seulement après sa nomination.A lire aussi >> Aliou Cissé sur le Ballon d’or africain : « Sadio passe logiquement devant tout le monde »