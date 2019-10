Algérie : Yacine Brahimi est une satisfaction pour Belmadi

« Yacine a été très bien aujourd’hui (jeudi), ça fait longtemps qu’il n’a pas joué et je suis content qu’il puisse se montrer à son avantage. On a vu qu’il avait des jambes, de l’envie, il a touché beaucoup de ballons. Il a été efficace même s’il n’a pas marqué de but. J’ai bien aimé sa prestation », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.Yacine Brahimi n'a pas été influent durant les dernières années avec les Fennecs, notamment durant la victoire à la CAN 2019 où il a joué un second rôle.A lire aussi >> Qatar : Yacine Brahimi ouvre son compteur but avec Al-Rayyan SC