Algérie : Pas de contact avec Luca Zidane

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a catégoriquement démenti des contacts avec Luca Zidane et Jonathan Schmid.

« Fake news et mensonges »

La rumeur avait enflé ces dernières heures. Dans un entretien accordé à France Football,, dont le grand-père paternel était algérien,. « J'ai parlé aussi avec l'assistant de Djamel Belmadi. Je peux avoir la nationalité algérienne et le passeport mais c'est un peu compliqué. Si un jour je le reçois, pourquoi pas jouer avec l'Algérie ! »Histoire de couper court à l'emballement des fans,. « A moins qu’il ait été contacté par quelqu’un d’autre se faisant passer pour moi, pour ma part», assure le sélectionneur Djamel Belmadi dans ce communiqué lisible sur faf.dz. Ce n’est pas aujourd’hui que je vais changer ma manière de travailler ou ma façon de faire, lorsqu’il s’agit d’entamer une approche avec un joueur intéressant l’équipe nationale."Désireuse de faire d'une pierre deux coups en matière de lutte contre les fausses nouvelles,, gardien de but de Santander et fils de qui vous savez, et ses services. Qualifiant ces informations, datant du mois d'avril dernier, de, Djamel Belmadi met là encore les choses au point. « Si je n'ai pas réagi à ce moment-là, et je ne le ferai pas à l'avenir face à ce type de mensonge, c'est que ce n'est pas Luca Zidane qui l'a déclaré à la presse », ajoute le sélectionneur.Sans doute lassée de publier de tels démentis, la Fédération conclut par ce rappel : « De son côté, la FAF appuie M. Belmadi et considère que. » A bons entendeurs...