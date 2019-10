Algérie : Ludovic Batelli limogé (officiel)

🔴EXCLU YAHOO SPORT 🔴



"Un joueur africain n’est pas logé à la même enseigne qu’un Européen" : pour @didierdrogba, il y a encore du boulot avant de stopper les injustices dans le football...

🇸🇳⚽ Voici la déclaration de Didier Drogba sur l'international sénégalais Sadio Mané concernant le ballon d'or : pic.twitter.com/Q5yOg6jC9d — Joueurs Sénégalais🇸🇳 (@JoueursSEN) October 25, 2019

Drogba had an insane variety of skills, wouldn’t surprise me if more than 50% of these 44 goals was from his own doing. https://t.co/WRadSamuH7 — ً (@CFCBrano) October 17, 2019

Dans une interview accordée à Paris Match, l'international Ivoirien a précisé un peu plus son choix, en optant pour le Sénégalais. "Oui c’est possible, mais cela aurait été possible bien avant. Il y a de nombreux joueurs qui ont bien représenté le continent africain, comme Samuel Eto’o. Ce qui est dommage c’est que lorsqu’on parle de joueur africain, on parle du continent, on ne parle pas d’un pays. On ne dira jamais Kylian Mbappe représente le continent européen. C’est un petit décalage qui est présent. Mais pour revenir à la question, ce serait vraiment beau que Sadio (Mané) ou même Mohamed Salah et Pierre-Eymeric Aubameyang continuent de hausser leur niveau de jeu pour espérer remporter ce trophée", a indiqué l'ancien attaquant des Blues, répondant à une question sur les chances des africains pour remporter le trophée. Invité à choisir entre les deux joueurs de Liverpool, Drogba a tranché : "Sadio Mané. Pour la CAN, la Ligue des champions, et le championnat. Ce qu’il fait en Premier League, très peu de joueurs sont capables de le faire". A lire aussi >> Drogba président de la FIF, les trois raisons qui plaident en sa faveur