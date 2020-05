Algérie : Le sélectionneur du Bénin rend hommage à Belmadi

Tristesse et déception

Le coup-franc mythique de Mwepu Ilunga

1974 World Cup Brazil vs Zaire Kazadi Mwamba punches clear from Jairzinho pic.twitter.com/dSQc41CbL1 — Football Past (@thecentretunnel) January 2, 2018

Wednesday's Shirt of the Day! Team: Zaire (now DR Congo) 🇨🇩 Year: 1974 League: International Info: Mid 70s World Cup special, faithfully reproduced by @toffsretro. Zaire were the first sub-Saharan African nation to qualify for the competition. Buy➡️ https://t.co/YiADlXK3vr pic.twitter.com/bVAFKR0zyw — Football Shirt Roulette (@roulette_shirt) October 16, 2019

A lire aussi >> Un but, une histoire: le jour où Roger Milla propulsa le Cameroun dans le Top 8 mondial ! Pour la troisième participation de l’, le, mené par une génération exceptionnelle de Léopards , a représenté le "Continent-mère". Double champions d’Afrique (1968 et 1974) et dirigés par le charismatique technicien yougoslave Blagoja Vidinić qui avait mené lequatre ans auparavant au, les Zaïrois ont malheureusement essuyé trois cuisants revers, concédantréalisations sans en marquer une seule.Il faut dire que les coéquipiers de Tshimenu Buanga , ont été confrontés à un groupe relevé enavec le Brésil , champion du monde en titre, la redoutable formation de la Yougoslavie et les rugueux Ecossais de Kevin Dalglish . Battus (2-0) pour leur entrée en lice, les Zaïrois ont été corrigés (9-0) lors de leur seconde sortie ! Pire encore que la correction infligée par Mohammed Ali le 30 octobre de la même année. Lors de leur troisième apparition face aux triples champions du monde brésiliens, lesn'ont pas été mieux servis. Effrayés à l’idée de prendre une nouvelle raclée face aux Rivelino Jairzinho et compagnie, les coéquipiers d’ Etepe Kakoko se sont battus comme de vrais Léopards. Toutefois, ils finirent par s’incliner (3-0) face aux magiciens auriverde, qui termineront demi-finalistes de l’épreuve de 1974 ().A l'occasion de ce troisième match de la phase de poule, une séquence va marquer l'histoire de la compétition. En effet, et alors que les joueurs de lase préparaient à tirer un coup franc, l’illustre défenseur central du TP Mazembejaillit de son mur, se rue vers le ballon et tire de toutes ses forces pour le dégager, devant les yeux ébahis de Jairzinho, de Rivelino et de l'arbitre, tous trois médusés. Il écope alors d’un carton jaune, provoquant la stupéfaction de ses partenaires ainsi que des 35000 supporters dude. Si son geste mythique a longtemps été considéré comme une méconnaissance des règles ou à de la bêtise, il était en fait parfaitement volontaire.a fini par expliquer qu’il cherchait à se faire expulser pour protester contre les dirigeants de la Fédération zaïroise de football: « Je connaissais les règles, je n’avais aucune raison de continuer à risquer une blessure alors que ceux qui allaient profiter de l’argent étaient assis en tribunes à nous regarder. »