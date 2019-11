Algérie : la réponse de Djamel Belmadi au tweet de Karim Benzema

Dimanche, après un nouvel incident raciste survenu en deuxième division batave, le joueur lyonnais Memphis Depay, international néerlandais, a laissé libre cours à sa colère sur les réseaux sociaux : « Revoir ces images encore et encore me rend malade et me fatigue. Quand cela va-t-il s'arrêter ? Qu'allons-nous faire, particulièrement en vue de l'Euro 2020 ? », a rageusement réagi Depay.



I’m sick and tired to see these images over and over! When is it going to stop!!? #SayNoToRacism @KNVB @OnsOranje @UEFA what we going to do? Specially with the upcoming @EURO2020 pic.twitter.com/DUt0y2h8IA