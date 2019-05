Algérie (J30) : L'USMA championne devant la JSK, le Paradou AC en Coupe de la CAF

La 30eme et dernière journée de Ligue 1 s'est conclue par le sacre de l'USM Alger, championne d'Algérie pour la huitième fois de son histoire, et la relégation en Ligue 2 du MO Béjaïa, de l'Olympique de Médéa et du DRB Tadjenanet.

La 30eme et dernière journée de Ligue 1 s'est conclue dans la nuit de dimanche à lundi par le. Victorieux sur le terrain d'un CS Constantine complètement démobilisé (1-3), les Rouge et Noir décrochent ainsi le huitième titre de leur histoire,, qui a terminé par un succès chez elle, face au CA Bordj Bou Arréridj (2-0). Les Canaris accompagnent le club de Soustara en Ligue des Champions africaine, alors que, quiet compte dans ses rangs le meilleur buteur du championnat (Zakaria Naidji, 20 buts), représentera le pays en Coupe de la Confédération. Tous battus lors de cette journée conclusive,. Cette saison 2018-2019 se clôturera officiellement le 8 juin prochain, avec le déroulement de la finale de la Coupe d'Algérie, entre le CR Belouizdad et la JSM Béjaïa, au stade Mustapha-Tchaker de Blida.Ol.Médéa -: 0-1CS Constantine -: 1-3- NA Husseïn Dey : 3-2- CA Bordj Bou Arréridj : 2-0- MO Béjaïa : 2-0- USM Bel-Abbès : 1-0- AS Aïn M'lila : 4-2- DRB Tadjenanet : 3-0