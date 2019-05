Algérie : Faouzi Ghoulam ne jouera pas la CAN 2019

L'Atalanta Bergame et l'Inter Milan ont validé, dimanche soir, leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Empoli rejoint Frosinone et le Chievo Vérone dans le train pour la descente en deuxième division.

Icardi manque un penalty

L'Atalanta valide son excellente saison

Le Milan et la Roma avaient fait le job mais...

Ils étaient quatre pour deux places. Deux places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Dimanche soir, la Serie A a rendu son verdict et ce sont l'Atalanta Bergame et l'Inter Milan qui accompagneront la Juventus et Naples pour représenter le football italien lors de la prochaine C1. Malgré des scénarios à rebondissements,Le Milan AC et l'AS Rome devront donc se contenter de la Ligue Europa, alors qu'Empoli est relégué en deuxième division.Le scénario le plus fou de la soirée est venu de Giuseppe-Meazza, où l'Inter Milan s'est défait d'Empoli (2-1) dans un match à énorme enjeu et très tendu jusqu'au bout. Tenus en échec par une formation venue chercher son maintien, les hommes de Luciano Spalletti ont fait une première différence au retour des vestiaires quand Keita Baldé a ouvert le score d'une belle frappe des 20 mètres après être entré en jeu à la pause (51eme). Au coeur des débats cette saison, Icardi a ensuite manqué un penalty (61eme)C'est finalement Nainggolan qui a délivré les siens, en opportuniste, suivant une frappe de Vecino sur le poteau (81eme). Les Nerazzurri ont ensuite dûL'Atalanta, de son côté, a été justement récompensé de sa superbe saison en tremblant également quelque peu face à Sassuolo (3-1). Berardi a fait une grosse frayeur aux hommes de Gian Piero Gasperini en ouvrant le score (19eme) avant que Zapata (35eme), Gomez (53eme) et Pasalic (65eme) ne renversent la situation. Les locaux ont évolué durant toute la deuxième mi-temps à dix, après l'exclusion de Berardi (45eme+5), et même à neuf, après celle de Magnanelli (83eme).Le Milan AC et l'AS Rome n'avaient, de leur côté, par leur destin entre les pieds. Et s'ils ont fait le travail en battant respectivement la SPAL (3-2) et Parme (2-1),. Les Rossoneri restent donc cinquièmes et décrochent une qualification directe pour la prochaine Ligue Europa, quand la Louve devra passer par un tour préliminaire. Un club romain qui a fait ses adieux à son légendaire capitaine Daniele De Rossi, évidemment sorti sous les ovations du public et les félicitations de tous les acteurs présents sur la pelouse. En bas de tableau, la Fiorentina et le Genoa se sont quittés sur un match nul qui a arrangé tout le monde (0-0) et restent en Serie A.