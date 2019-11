Algérie : Djamel Belmadi revient sur le cas Faouzi Ghoulam

Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, est revenu sur le cas Faouzi Ghoulam, mardi lors de son point de presse d'avant le lancement des éliminatoires de la CAN 2021, jeudi face à la Zambie.

Djamel Belmadi : « Le jour où j'estimerai qu'il est utile... »

Après s'être mis lui-même en réserve de l'équipe nationale avant la CAN 2019,depuis par Djamel Belmadi. Devant la presse ce mardi,, objet de bien des spéculations ces dernières semaines. « Effectivement avant la CAN, Faouzi (Ghoulam, ndlr) m'a fait parvenir le message qu'il ne se sentait pas prêt pour la compétition et voulait préparer la saison à venir avec son club. Qu'est ce que je peux faire ?», a rappelé Djamel Belmadi, dans des propos retranscrits par DZ Foot.pour savoir où il en est. Maintenant vous parlez d'appels du pied, à qui sont-ils destinés ? Si l'on veut communiquer, on utilise des canaux directs. Je n'ai pas envie de m'attarder dessus », a poursuivi le coach, avant de conclure.. Et soyez précis (s'adressant aux journalistes, ndlr) car je n'aime pas l'interprétation que vous faites de mes propos. » La porte n'est donc pas fermée, mais le tempo d'un éventuel retour de l'ancien Stéphanois sera donné par Djamel Belmadi.