Algérie : Djamel Belmadi évoque le cas d’Houssem Aouar

Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, a évoqué ce mardi la situation d'Houssem Aouar en expliquant que le joueur de l'OL était un joueur de l'équipe de France.

Adli, Aït-Nouri... Belmadi évoque le cas d’autres binationaux

Les nouveaux champions d’Afrique affronteront la République démocratique du Congo le 10 octobre et la Colombie, 5 jours plus tard à Lille. En conférence de presse ce mardi, Djamel Belmadi a été questionné sur ces deux matchs, mais le sélectionneur algérien a surtout évoqué le cas de certains joueurs binationaux qui pourraient éventuellement rejoindre les Fennecs. L’un des noms suscitant l’intérêt est celui d'Houssem Aouar (21 ans). Mais l'ancien coach du Al Duhail Sports Club s’est fait une raison, le futur du milieu de terrain lyonnais devrait être en équipe de France : « J'entends beaucoup parler d’Houssem Aouar et il faut que l'on mette les choses au clair. Aouar est un joueur de l'équipe de France, même s’il n'a pas encore joué et qu'il reste sélectionnable ». Le mois dernier, le Rhodanien aurait dû faire son apparition au sein du groupe tricolore, mais une blessure a fait le bonheur du Lillois Jonathan Ikoné. Belmadi garde tout de même un petit espoir : « Si on remonte historiquement, mis à part les joueurs du FLN, citez-moi un joueur qui a quitté l'équipe de France pour rejoindre celle d'Algérie ? Ce serait une première.Il est vrai que les joueurs pouvant prétendre à la sélection française et algérienne sont nombreux, Djamel Belmadi évoquant également les cas de Yacine Adli (Bordeaux) et Rayan Aït-Nouri (Angers). « Les joueurs cités savent très bien que nous sommes intéressés par leur profil, ce sont des Algériens mais est-ce qu'ils ont montré une envie de portier le maillot algérien ? Est-ce que l'un d'eux a indiqué qu'il veut jouer pour les Verts ? Vous pouvez leur poser la question et