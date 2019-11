Algérie : Bensebaini a reçu sa convocation pour la Zambie et le Botswana

TUCHEL : « CAVANI VA JOUER, C’EST NÉCESSAIRE POUR LUI ET POUR NOUS »

ICARDI SERA FIXÉ APRÈS L’ENTRAINEMENT

Presque deux mois et demi après son ultime titularisation en Ligue 1 (contre Toulouse, le 25 août dernier), Edinson Cavani va retrouver une place dans le onze de départ du PSG. Thomas Tuchel a fait savoir vendrediUn choix motivé peut-être par l’incertitude qui règne concernant l’état de Mauro Icardi. L’attaquant argentin souffre du pied gauche depuis mercredi dernier et le match de Ligue des Champions face à Bruges (1-0).Le technicien allemand s’est dit très content de pouvoir relancer son attaquant uruguayen, en louant notamment l’attitude dont ce dernier a fait montre récemment alors qu’il découvrait son nouveau statut de remplaçant. « Edi donne tout pendant l’entraînement, il montre qu’il est très pro, il va jouer demain ( ndlr, samedi ), c’est nécessaire pour lui et pour nous. Je ne peux pas faire que tous les joueurs se sentent heureux, mais c’est comme ça dans un club comme le PSG », a-t-il déclaréet le discours tenu par son coach ne diffère pas de celui qu’a eu le directeur sportif Leonardo cette semaine. « La concurrence, on l’a créée exprès », avait confié en creux le Brésilien.. « Ce n’est pas grave. Il a ressenti beaucoup de douleurs et nous devons décider après l’entraînement s’il est capable de jouer », a indiqué Tuchel. L’Argentin peut donc espérer améliorer ses statistiques ce week-end, lui qui a scoré quatre fois lors de ses quatre dernières sorties en championnat. À noter, par ailleurs, que Leandro Paredes (douleurs à l’estomac) est également incertain. Neymar, Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Ander Herrera et Loic Mbe Soh sont, eux, tous forfaits et ne prendront pas part à ce déplacement en Finistère.